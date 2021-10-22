ФСБ предотвратила террористический акт на Ставрополье

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Преступники планировали провести его на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края.

Злоумышленник, являющийся сторонником движения «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещена в России), планировал использовать в этих целях самодельное взрывное устройство. Сотрудникам Федеральной службы безопасности, однако, удалось пресечь преступление. В доме террориста были обнаружены поражающие элементы и взрывчатое вещество, из которых он планировал собрать бомбу. ФБК2 возбудила уголовное дело в отношении обвиняемого по статьям «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Приготовление к террористическому акту».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России