Российские вакцины от COVID-19 проверяются по 18 параметрам

Российские препараты от коронавирусной инфекции проходят строгую проверку на производстве. Об этом заявил директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, проверка осуществляется по 18 параметрам.

Гинцбург подчеркнул, что проверке подвергаются не только вакцины, выпущенные в Центре Гамалеи, но и на других предприятиях. Таким образом, все противокоронавирусные препараты в России проверены институтом.

«И то, что выпускается в Гамалеи, и то, что выпускается на других предприятиях, проверяется по тем же самым 18 параметрам, теми же самыми людьми и так же строго», — объяснил он в беседе с «Российской газетой».

Гинцбург призвал россиян пройти процедуру вакцинации и предостерег их от покупки сертификатов. По его словам, именно такие люди заболевают COVID-19 в тяжелой форме.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов, подтвердивших свою безопасность результатами исследований. Как сообщает телеканал «360», разрабатываемая в России вакцина для детей может получить название «Спутник М».