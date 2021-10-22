«Зенит» поддержал «Локомотив» после поражения от «Галатасарая» в Лиге Европы

Пресс-служба петербургского «Зенита» поддержала московский «Локомотив» после поражения москвичей в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы от турецкого «Галатасарая».

Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала популярный мем со словами: «Я знаю это чувство, бро», намекая на схожее поражение накануне от туринского «Ювентуса».

В четверг, 21 октября, на столичной «РЖД Арене» прошел матч «Локомотив» — «Галатасарай», который завершился победой гостей — 0:1. В среду, 20 октября, «Зенит» принимал на «Газпром Арене» «Ювентус», встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов закончилась победой туринцев (0:1). После трех туров подопечные Сергея Семака занимают третье место в квартете Н, в активе команды всего три очка.