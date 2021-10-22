Песков подтвердил, что дата и место встречи Путина и Вучича уже определены

Дата и место проведения переговоров президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича уже определены. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал предстоящую встречу двух лидеров в беседе с РИА Новости. Песков ответил на вопрос о месте и времени проведения переговоров.

«Да. И место уже известно», — подтвердил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что Кремль сообщит об этом своевременно, поскольку пока еще не готов. Российская сторона назовет дату и место проведения встречи вместе с сербскими коллегами, уточнил пресс-секретарь президента.

Ранее Вучич говорил, что планирует встретиться с Путиным 25 ноября. Президент Сербии хотел обсудить с российским лидером продление сниженной цены на газ.