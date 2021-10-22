Погибшая от выстрела актера Болудина оператор родом с Украины

Кинооператор Галина Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США от выстрела актера Алека Болдуина, родилась и выросла в одной из республик бывшего Советского Союза. Об этом говорится на ее личном сайте.

«Родом из Украины, Галина росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками», — говорится в сообщении.

Напомним, два человека получили ранения различной степени тяжести из-за неправильно сработавшего оружия во время съемок вестерна «Ржавчина» с участием голливудского актера Алека Болдуина. Оператор позднее скончалась от полученного ранения в больнице. Все произошло на съемочной площадке в штате Нью-Мексико. Актеры должны были стрелять холостыми патронами, но в момент выстрела пуля или осколки задели сразу двух человек, находившихся рядом.

В настоящий момент 48-летний режиссер Джоэл Соуза находится в больнице. Его состояние оценивается как критическое. 42-летний оператор Галина Хатчинс была доставлена вертолетом в больницу, где скончалась от полученного ранения. Оружие было в руках у Болдуина.