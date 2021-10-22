Тяжелая аллергическая реакция может стать пожизненным противопоказанием к вакцинации от COVID-19

Противопоказанием к вакцинации от коронавирусной инфекции может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его отдельные компоненты, заявила замдиректора по клинической работе Московского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Аллергическая реакция на препарат может привести к опасным для жизни последствиям: это анафилактический шок, отек Квинке и так далее. Все остальные противопоказания к прививке являются временными, добавила специалист.

«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент», — подчеркнула она в беседе с ТАСС.

Те граждане, у которых есть медотвод к вакцинации, должны особо тщательно соблюдать все имеющиеся рекомендации для профилактики заболевания. По возможности следует избегать мест скопления людей и контактов с теми, кто может быть инфицирован, заключила Руженцова.

Клинический фармаколог Андрей Кондрахин ранее сообщил, что слишком частая вакцинация приведет к иммунному параличу. По словам эксперта, прививаться повторно стоит не менее, чем через год после предыдущей прививки, передает телеканал «360».