Мясокомбинаты предупредили о подорожании продукции на 20% с конца октября

Свыше десяти крупных мясоперерабатывающих компаний сообщили ретейлерам о скором подорожании своей продукции. Так, колбасные и мясные изделия поднимутся в цене на 7–20% с конца октября — начала ноября.

Как объяснили сами производители, это связано с подорожанием сырья, упаковки, моющих средств и ряда других причин. Минсельхоз для помощи производителям выделил 10 миллиардов рублей в качестве компенсации затрат на корма. В число компаний, сообщивших о повышении цен на мясные изделия, вошли «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский» и многие другие, передают «Известия» со слов представителей ретейла.

«За последний месяц мы получили более 10 писем от поставщиков мясной продукции с просьбой принять повышение цен на производимые ими товары, — сообщили представители сети «Верный».

На данный момент российские ретейлеры планируют поднимать цены на продукцию лишь частично и только при необходимости. Больше всего подорожание ожидается на готовые изделия. Так, биточки вырастут в цене на 10%, шницель куриный — до 18%, котлеты — до 12%, а салями и сосиски — до 10%.