Байден заявил о превосходстве США в военной в сфере над Россией и Китаем

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай знают о мощи американских вооруженных сил.

Байден в эфире CNN отметил, что Китай, Россия и другие страны знают, у США самые мощные вооруженные силы в мировой истории. По его словам, американцы могут не беспокоиться о том, что другие страны могут превзойти США в этом вопросе.

«О чем стоит беспокоиться, так это о том, что они могут предпринять действия, которые побудят их совершить серьезные ошибки», — подчеркнул американский прездиент.

Глава Белого дома также заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем. По его словам, Вашингтон от своих позиций по Тайваню при этом отступать не намерен.

Байден отметил, что Вашингтон готов обеспечивать безопасность Тайваня, если на остров подвергнется атаке. По его словам, у США есть обязательства сделать это.