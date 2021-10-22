Алек Болдуин застрелил оператора на съемках фильма в штате Нью-Мексико

Смертельный выстрел из оружия во время съемках сцены фильма «Ржавчина» (Rust) в Нью-Мексико совершил актер Алек Болдуин, сообщает телеканал ABC7.

Режиссер Джоэл Соуза был госпитализирован с ранением в ключицу. Оператор-постановщик Галина Хатчинс получила тяжелую травму. Женщину доставили в местный травматологический центр на вертолете, где она умерла.

Офис шерифа округа сообщает, что обстоятельства трагедии выясняются. На данный момент каких-либо обвинений не предъявлено. Представитель офиса шерифа сообщил, что раненый режиссер находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел в четверг в 1:50 вечера по местному времени. Съемки проходили на ранчо Бонанза-Крик, которое в прошлом использовали для съемок ряда вестерном вестернов, в том числе «В 3:10 на Юму» и «Ковбои против пришельцев».