Байден пошутил о более чем трехсотлетней карьере сенатора

Президент США Джо Байден заявил, что работал сенатором 370 лет и «всегда был неплох в заключении разнообразных сделок». Таким образом политик выразил уверенность, что ему удастся провести через конгресс свои многотриллионные социо-экономические инициативы.

Сейчас американец лично убеждает республиканскую оппозицию и сомневающихся однопартийцев-демократов выступить за планы модернизации инфраструктуры и внедрение разнообразных социальных льгот. Однако Байден не стал обещать, что компромисс будет найден до его поездки в Европу, которая запланирована на следующую неделю.

«Я думаю, что запрет на штурмовое оружие было самой сложной сделкой, над которой я работал и преуспел», — поделился опытом политик.

Байден подчеркнул, что уверен в позитивном исходе проекта по модернизации. Наверняка удастся прийти к соглашению, заявил политик в ходе общения с избирателями в формате таунхолла на телеканале CNN.