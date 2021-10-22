Экономист Задорнов перечислил три ошибки при формировании портфеля сбережений

Существуют три основные ошибки при формировании накоплений, которые могут допустить россияне. Об этом заявил президент-председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов.

Боязнь рисков является первой ошибкой, подчеркнул президент-председатель правления. Он отметил, что сберегательный портфель должен состоять как из безрисковых, так и из инструментов с высокой степенью риска. Важно не пытаться найти самый лучший инструмент для инвестиций, а разделять накопления по различным сберегательным корзинам, чтобы доход от одной группы мог компенсировать убыток в другой. Об этом информирует РИА Новости

Ошибкой также является откладывание только крупных сумм, отметил эксперт. По его словам, нужно иметь привычку при получении любого дохода откладывать какую-то сумму, что позволит методично заботиться о будущем.