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Экономист Задорнов перечислил три ошибки при формировании портфеля сбережений

Экономист Задорнов перечислил три ошибки при формировании портфеля сбережений

Существуют три основные ошибки при формировании накоплений, которые могут допустить россияне. Об этом заявил президент-председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов.

Боязнь рисков является первой ошибкой, подчеркнул президент-председатель правления. Он отметил, что сберегательный портфель должен состоять как из безрисковых, так и из инструментов с высокой степенью риска. Важно не пытаться найти самый лучший инструмент для инвестиций, а разделять накопления по различным сберегательным корзинам, чтобы доход от одной группы мог компенсировать убыток в другой. Об этом информирует РИА Новости

Ошибкой также является откладывание только крупных сумм, отметил эксперт. По его словам, нужно иметь привычку при получении любого дохода откладывать какую-то сумму, что позволит методично заботиться о будущем.