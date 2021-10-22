Итальянцев удивило трехразовое питание в российских детсадах

Воспитательница российского детского сада рассказала о деталях распорядка заведения, которые повергли в шок украинцев. Среди таких особенностей, привычных для детей, оказалось и питание у дошкольников.

По ее словам, итальянские гости были поражены, что кушают дети три раза в день. Как они отметили, в садах их страны подают лишь обед, а сами заведения работают лишь до четырех часов. Поваров на кухнях итальянских детсадов также нет — всю еду привозят, передает «Царьград».

«Зачем завтрак, они же только из дома пришли? И ужин?» — передала слова посетителей автор Яндекс.Дзен-канала «Возвращение в детство».

Удивило итальянцев и то, что среди обязательных мероприятий в детсадах — послеобеденный сон. Их малышам разрешено пропустить такое важное событие.

Необычным явлением стало для итальянцев и наличие яслей. Их детсады не делятся на возрастные группы, а детей туда отправляют уже в три месяца, так как начиная с этого времени, родителям выплачивают лишь 30% от зарплаты.