Песков: вопрос ревакцинации Путина «под камеры» зависит от его решения

Решение о том, будет ли президент России Владимир Путин проходить процедуру ревакцинации от коронавируса «под камеры», зависит от него самого, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Путин пока не делал повторную прививку от COVID-19. По словам Пескова, вопрос ревакцинации главы государства зависит от рекомендаций медиков. Будет ли процесс получения вакцины публичным, решит сам Путин, подчеркнул пресс-секретарь президента.

«Как он решит, так и будет», — цитирует Пескова «Царьград».

Президент прошел вакцинацию от коронавируса весной. Первую прививку от коронавируса ему сделали 23 марта, вторую — 14 апреля. Позже глава государства сообщил, что привился отечественной вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V».