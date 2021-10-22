Алтайские правоохранители проверяют сведения об угрозах стрельбы в школе Бийска

Сотрудники правоохранительных органов в Алтайском крае проверяют сведения об угрозах стрельбы в школе № 34 Бийска.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона сообщает, что появилась информация о шестикласснике, который заявил о намерении принести в школу оружие и расстрелять детей. Об этом якобы сообщила мать одного из школьников в социальных сетях.

«В учреждении работают сотрудники правоохранительных органов, проводится работа с родителями ребенка», — заявил собеседник.

Согласно предварительной информации, сообщения в соцсетях могли разместить сами школьники. Вероятно, они хотели сорвать уроки. Пресс-служба регионального главка МВД пока не прокомментировала данную информацию.