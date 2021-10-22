Инфекционист Пшеничная призвала не ждать скорых результатов мер против COVID-19

Высокие показатели заболеваемости коронавирусом могут сохраняться в России еще некоторое время, заявила замглавы о клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Президент РФ Владимир Путин подписал в среду указ о «нерабочих днях» в России с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавируса. При этом регионы могут устанавливать дополнительные нерабочие дни самостоятельно.

Пшеничная отметила, что с учетом высокой заразности вируса и длительности инкубационного периода высокие цифры заболеваемости COVID-19 могут еще регистрироваться какое-то время. По ее словам, вводимые меры должны повлиять на темпы роста, однако их действие будет ощущаться не сразу — цепочки передачи за сутки не прервутся, а длительный инкубационный период коронавируса может способствовать более растянутой по времени стабилизации.