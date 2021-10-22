Песков заявил, что Россия является неотъемлемой частью Европы

Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя речь российского президента Владимира Путина на «Валдае».

По словам Пескова, речь главы государства на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» никаким образом не повлияет на отношения России с западными странами. Об этом информирует РИА Новости.

Владимир Путин ранее выступил на «Валдае», затронув в своем выступлении актуальные вопросы современности, а также ответил на множество вопросов экспертов. В частности, глава российского государства раскритиковал сегодняшнюю модель капитализма, которая преобладает на Западе. Он заявил, что эта система себя исчерпала.