Сфера здравоохранения Магаданской области получит финансирование в 11 млрд рублей

Компания «ВТБ инфраструктурный холдинг» выделит порядка 11 миллиардов рублей в строительство объектов на территории Магадана. Все они коснутся сферы здравоохранения, сообщил зампред правительства России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Он отметил, что данное решение довольно справедливое. Ведь жители Магадана неоднократно отмечали проблемы со здравоохранением в регионе. Об этом Трутнев заявил на совещании по развитию здравоохранения на российском Дальнем Востоке.

«…это объединенная городская поликлиника, детская централизованная поликлиника, отделение поликлиники на Гороховом поле, которое мы сегодня осматривали, инфекционная больница, хирургический комплекс», — сообщил Трутнев.

Он отметил, что преобразования будут первым шагом перед большими изменениями, которые затронут область. Регион станет первым, где будет применен масштабный механизм «дальневосточная концессия», направленный на постепенное обновление всей инфраструктуры.