Пушков: стремление НАТО к дружбе с Россией не подкрепляется действиями

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в ранее сказанных словах генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он посчитал, что изречения о готовности Альянса к дружбе с Москвой на данный момент ничем не подкреплены.

Ранее Столтенберг также сказал, что НАТО осознает, насколько сложно построить отношения с Москвой, однако союз не оставит попытки их улучшения. Пушков, в свою очередь, напомнил все так называемые стремления к нормализации отношений, включая словесную войну и прекращение контактов.

«О готовности к диалогу с Россией и горячем стремлении к улучшению отношений заговорил генсек НАТО. Не иначе, как именно ради этого Альянс вел словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия-НАТО. Эти речи мы слышим долгие годы. За ними не стоит ничего», — высказался сенатор в Twitter.

Североатлантический альянс ранее отозвал аккредитацию у восьми сотрудников представительства России. Глава МИД Сергей Лавров в ответ на это сообщил, что страна также предпримет меры: приостановят работу военной миссии НАТО в Москве, а также деятельность информбюро.