Песков объяснил необходимость ограничений в Москве отсутствием выбора

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков провел беседу с журналистами в кулуарах Валдайского форума. Он прокомментировал введение новых ограничений в Москве и Подмосковье.

По его словам, данные меры являются вынужденными. В настоящий момент в Московской области наблюдается неблагоприятное развитие эпидемиологической обстановки. В условиях непрекращающейся пандемии ограничения являются единственным выходом, объяснил Песков.

«Они вынужденные, это связано просто с неблагоприятным развитием эпидемиологической ситуации. Пандемия продолжается. Это может нравится, может не нравится, но деваться некуда», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Указ о введении в регионах дополнительных ограничительных мер подписал президент Владимир Путин. Соответствующую инициативу предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Как отметил Путин, это необходимо для сдерживания темпов развития пандемии. Главы регионов вправе сами определять необходимость продления мер, ориентируясь на обстановку с COVID-19.