Власти Сахалинской области не планируют вводить жесткие ограничения из-за COVID-19

Власти Сахалина не планируют вводить жесткие ограничения против распространения коронавируса, в том числе систему QR-кодов для посещения общественных мест.

Пресс-служба губернатора региона информирует, что региональное правительство на данном этапе не намерено внедрять систему QR-кодов. Власти региона отказались идти по пути, который мог бы существенно навредить местному бизнесу и экономику.

Жители Сахалинской области старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания, но не сделавшие прививку, должны будут соблюдать режим самоизоляции.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что во вторник в России наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован именно в Сахалинской области. Показатель составил 0,06%.