Власти Магадана введут QR-коды для входа в бары и кинотеатры с 30 октября

Новые ограничения из-за пандемии коронавируса нового типа вступят в силу с 30 октября в Магаданской области.

Отмечается, что люди старше 18 лет должны иметь QR-коды для посещения массовых мероприятий, проводимых в помещениях или

на открытом воздухе, с участием более 50 человек, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общепитов и ресторанов, баров и клубов, музеев, массажных салонов.

Отмечается, что особенности оформления QR-кода могут быть установлены постановлением Правительства Магаданской области. Также граждане могут представить справку о противопоказаниях к вакцинации. Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября.