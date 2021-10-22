Бастрыкин взял на контроль расследование гибели детей в пожаре в Ростовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование смерти детей, которые стали жертвами пожара в жилом доме на территории Ростовской области.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр Следственного комитета Российской Федерации. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде сообщить об итогах проверки, во время которой правоохранителям необходимо будет установить все причины и обстоятельства трагедии.

Недавно трупы трех несовершеннолетних нашли в хуторе Байков Зимовниковского районе на территории Ростовской области в результате пожара. Во время происшествия два ребенка в возрасте трех и шести лет скончались сразу, а четырехлетний малыш погиб при госпитализации.

Сейчас следователи и правоохранители проводят проверку. Стало известно, что при трагедии дети были в жилом здании без присмотра взрослых.