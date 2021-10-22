Роскачество: россияне стали покупать больше натуральных продуктов в пандемию

Качество российских товаров в прошлом году повысилось, несмотря на оптимизацию издержек бизнесом из-за пандемии, сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов

По словам Протасова, повышение качества российских товаров в прошлом году зафиксировали веерные исследования Роскачества. Заметно сократилась доля нарушения обязательных требований.

«Доля нарушений обязательных требований от общего количества выявленных нарушений по итогам исследований уменьшилась на 20%: с 77% в 2019 году до 57% в 2020-м», — сообщил в интервью изданию «Экономика сегодня» глава Роскачества.

Улучшения показали исследования ряженки, питьевых йогуртов сливочных сосисок и мороженого минтая, отметил Протасов. К проблемным категориям, по его словам, можно отнести куриные наггетсы.

Глава Роскачества отметил, что в период пандемии многие россияне поменяли потребительские привычки и стали покупать более бюджетные продукты. В то же время люди стали внимательнее относится к собственному здоровью и «стремиться к соблюдению правил здорового питания». В целом в России усилился тренд на покупку натуральных и полезных продуктов, подчеркнул Протасов.