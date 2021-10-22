Власти Псковской области объявили о введении QR-кодов с 30 октября

Жители Псковской области обязаны предъявлять QR-коды при посещении кафе, ресторанов, бассейнов, учреждений досуга и фитнес-центров не с 1 ноября, как ранее планировалось, а с 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Власти региона ранее объявили о ведении QR-кодов о вакцинации от коронавируса для прохода на культурные мероприятия с 11 октября. Ограничительные меры из-за роста распространения коронавируса ужесточили и для лиц старше 65 лет, которым с 25 октября необходимо соблюдать самоизоляцию.

Отмечается, что с 25 октября по 3 ноября школы региона уйдут на осенние каникулы. В период с 25 октября и по 29 октября колледжи и вузы Псковской области будут переведены на дистанционное обучение. Указ об этом подписан губернатором региона Михаилом Ведерниковым.