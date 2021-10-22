Роспотребнадзор: отказ от обязательной вакцинации грозит увольнением

Немотивированный отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции тех категорий жителей Вологодской области, для которых прививка обязательна, грозит переводом на дистанционную работу, либо увольнением. Соответствующее заявление сделала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Кузнецова.

Кузнецова подчеркнула, что при отказе сотрудника привиться к установленной дате без уважительных причин, то есть без противопоказаний, работодатель будет вынужден отстранить человека от работы без сохранения зарплаты. По ее словам, также существует возможность перевести работника на «дистанционку» на время до нормализации эпидемиологической обстановки на территории региона.

По словам Кузнецовой, КоАП России также предусматривает административную ответственность за несоблюдение противоэпидемических мероприятий. Речь идет о штрафе для граждан, который составляет от 15 до 40 тысяч рублей. При этом санкции для должностных лиц составляют от 50 до 150 тысяч рублей.