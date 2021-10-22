Власти Франции решили заморозить цены на газ в течение всего 2022 года

Франция заморозит цены на газ на весь 2022 год. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

По словам премьера, решение было принято из-за того, что эксперты прогнозируют более медленное снижение цен на голубое топливо, чем это предполагалось ранее. Об этом Кастекс рассказал в эфире телеканала TF1.

Франция, а также Германия, Чехия и Австрия начали использовать газ из своих хранилищ с 13 октября. Венгрия расходует запасы с начала октября, Нидерланды объявили об этом решении 5 октября, а Польша — с 10-го.

Президент России Владимир Путин недавно заявлял, что нехватка газа в Европе стала результатом экономической политики Еврокомиссии. Он отметил, что добыча топлива в первом полугодии текущего года сократилась на 22,5 млрд куб.м.