Путин завершил выступление на пленарном заседании клуба «Валдай»

Президент России Владимир Путин завершил выступление на Международном дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи. Его речь и ответы на вопросы продлились почти 3,5 часа.

Глава российского государства в один момент заявил, что нужно заканчивать мероприятие, так как шел уже десятый час вечера. После этого дискуссия еще немного продлилась и завершилась в 21:21 по московскому времени.

В этом году российский лидер очно принял участие на пленарной сессии клуба. Путин выступил с более чем получасовой речью, в которой затронул важные проблемы современности, включая кризис капитализма, достижения на посту президентства и отношения России с Западом. После этого президент почти три часа отвечал на различные вопросы экспертов.