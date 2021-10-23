Сатановский: европейцам не нравятся «лекарства», которые они выписали России

Многих из западных журналистов, посетивших накануне Международный дискуссионный клуб «Валдай», интересовала лишь возможность задать президенту РФ Владимиру Путину «коварный» вопрос, чтобы посмотреть, как тот будет выкручиваться.

Об этом комментируя выступление на форуме главы государства, в личном Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, по словам которого Владимир Путин, как и всегда, говорил образно, живо и непринужденно.

«Ну, что человек умеет делать, так это с журналистами и экспертами общаться так, чтобы им скучно не было. Мало кто это умеет. Что до сути дела — кому она, конечно, из присутствовавших была интересна, что происходит далеко не всегда: для многих из западников главное — задать "коварный" вопрос и наблюдать, выкрутится Путин или нет (пока что у него это всегда получалось, хотя иногда выглядело не слишком корректно, когда очень уж доставали)», — отмечает эксперт.

Особенно, по словам политолога, запомнилось, как в ответ очередной вопрос о поставках газа в Европу президент РФ привел цитату из русской народной сказки: «мерзни, мерзни, волчий хвост». Ведь именно так ситуация с европейским энергетическим кризисом и выглядит, как на нее не посмотреть.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

«Докторам не нравятся их собственные лекарства? Так их никто и не просил их выписывать, — с издевкой рассуждает Сатановский. — Точнее, выписывали они их нам, а рикошетом пока что все ударило по Европе».

Новые энергетические технологии, на которые европейцы делали ставку, не сработали и не сработают. Бюрократические проволочки и задержки с сертифицированием «Северного потока – 2», которые иначе как шантажом не назвать, ударили не по Москве, а по Европе. Так же вышло и с новыми правилами заключения контрактов – на них больше, чем раньше, заработал российский поставщик топлива «Газпром».

Кроме того, европейцы могут «поблагодарить» Польшу и Украину за их бесконечные спекуляции на тему транзита и отношений с РФ в целом, напоминает политолог. А также «поблагодарить» американцев, за развеявшиеся как туман обещания Катара и Алжира о поставках газа. И конечно, европейцы могут благодарить самих себя за все с ними происходящее, подчеркивает Сатановский.

Федеральное агентство новостей /

«Да, кстати, Варшава и Киев рвутся в число операторов "Северного потока – 2"? Наверняка для того, чтобы укрепить этот проект и ускорить его ввод в строй! Или наоборот? Почему-то кажется, что верно последнее, — отмечает эксперт. — Впрочем, Путин до такой степени, в мелких подробностях, с цифрами описал на Валдайском форуме ситуацию с поставками газа из России в Европу… Чего еще от него хотеть?».

Все, кто нуждается в тепле и электричестве, получат их, сотрудничая с Россией, как венгры, например. А те, кто не хочет сотрудничать, о тех Владимир Путин сказал на форуме «мерзни, мерзни, волчий хвост». Ведь каждый сам выбирает свою судьбу, и европейцев никто не может заставить перестать маяться дурью, заключает Сатановский.