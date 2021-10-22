Карасев: Россия жестко показывает никчемность НАТО

Североатлантический военный блок за последние десятилетия, когда в Европе царит мир, а Соединенные Штаты Америки больше всего внимания уделяют Китаю и Австралии, превратился в жалкую и никчемную организацию.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Наш» высказал киевские политолог, директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев, по мнению которого жесткие действия России на международной арене предпринимаются с одной целью – продемонстрировать миру никчемность НАТО.

«По большому счету, действительно, НАТО сегодня никому не нужна, в Европе все спокойно. Главное – Китай, и перевод главных сил США с Атлантики в азиатско-индийский регион. Главное для США сейчас – Китай, Австралия, Великобритания», — рассуждает украинский политолог.

При этом он отметил, что НАТО понимает необходимость «что-то делать с Россией», и не собирается бросать Украину. Именно с этим, по словам Карасева, был связан недавний визит в Москву заместителя главы Госдепартамента США Виктории Нуланд, а также визит в Киев главы Пентагона Ллойда Остина.

«Тут будут маленькие черноморские коалиции: Грузия, Украина, но без НАТО, также Румыния и Болгария, хотя бы члены НАТО, — предсказал Карасев. — А само НАТО уже никому не интересно, потому что Америка уходит с Атлантики, и этот вектор для американцев не самый главный».

Напомним, ранее Вадим Карасев объяснил отказ Запада принимать Украину в НАТО «военной мощью» Киева, которая якобы пугает страны Старой Европы.

По словам украинского политолога, Германия и Франция боятся, что в случае вступления Украины в НАТО, Восточная Европа, получив такого мощного в военном плане нового союзника, начнет доминировать над Западной Европой, что изменит баланс сил на континенте. И именно из-за этих опасений, по мнению Карасева, Североатлантический военный блок пока не принимает Украину в свои ряды.