Лидер немецкой партии «Зеленые» Анналена Бербок выступила с шокирующим заявлением о том, что Германии стоит отказаться от конструктивных отношений с Россией и не выдавать разрешения на запуск в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

Об этом в своем Telegram-канале пишет немецкий политолог Александр Рар, который при этом отмечает, что Бербок может стать новым министром иностранных дел Германии.

«Госпожа Бербок считает, что в газовой политике, Германия должна отказаться от конструктивных двухсторонних отношений с Россией, а действовать только в "консенсусе" с Евросоюзом. То есть принять анти-российскую позицию Польши и Прибалтики, — сообщает эксперт. — Неужели "Зеленые" начнут править Германией с нарастанием конфликтности с Россией?».

При этом лидер победившей на недавних парламентских выборах Социал-Демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц, которому предстоит сменить на посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель, пока никак заявление Бербок не прокомментировал, отмечает Рар.

Едва ли Шольц будет плясать под дудку «Зеленых», считает политолог. Но и игнорировать партию, которая стала важным политическим фактором германской власти, будущий канцлер тоже не может.

По мнению эксперта, новое правительство не сможет остановить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», но, как становится понятно, правы были те, кто считал, что газопровод надо было достроить и запустить в работу при правительстве Ангелы Меркель.

«Меркель как львица боролась за этот проект. Она и сейчас стукнула кулаком по столу и поставила на место госпожу Бербок, сказав, что не Россия виновата в нынешней нехватке газа в Европе», — напоминает Рар

Анналена Бербок, склонна винить в дефиците газа одну Россию. Но Ангела Меркель уже согласилась с мнением российского президента Владимира Путина, который заявил ранее, что европейцам следовало своевременно заключить с «Газпромом» долгосрочные контракты на поставку топлива.