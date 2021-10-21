Представили Парижа и Москвы обсудили тему стабилизации обстановки в Мали

Заместитель главы МИД России, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов обсудил с послом Франции Пьером Леви ситуацию в Мали.

Российское внешнеполитическое ведомство информирует, что у представителей России и Франции состоялся обстоятельный обмен по представляющим взаимный интерес вопросам африканской повестки дня. Богданов и Леви затронули вопросы борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией и наркотрафиком. Подробно обсуждалась проблематика содействия обеспечения безопасности в Сахаро-Сахельском регионе — в частности, речь шла о Мали.

Ранее премьер Мали Шогель Кокалла Маига в интервью Le Monde заявил, что большая часть проблем в республике спровоцирована многолетним военным присутствием Франции. Отношения между бывшей французской метрополии и республикой охладели после агрессивной риторики французского лидера Эммануэля Макрона.