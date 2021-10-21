Путин заявил о малых перспективах существования ОБСЕ и Совета Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что ОБСЕ и Совет Европы имеют малые шансы на существование, если продолжат поучать страны постсоветского пространства.

По словам российского лидера, европейским организациям для продолжения своей деятельности следует заниматься реализацией тех целей, ради которых они были созданы. Путин заявил, что нравоучения не нужны никаким странам. Он призвал организации смотреть на ситуации шире. Он также отметил, что Совет Европы является «европейской историей».

Владимир Путин ежегодно выступает на пленарных заседаниях Международного дискуссионного клуба «Валдай», чьи встречи проводятся в Сочи. В этом году российский лидер выступил очно, так как для этого были выполнены все ковидные ограничения.