Путин: не всегда удается избежать инцидентов в Карабахе

Российский президент Владимир Путин заявил, что в целом удается сохранить мирную ситуацию на территории Карабаха. Однако по словам главы государства, не всегда получается избежать инцидентов.

Президент России также заявил, что тяжело представить идеальную картину в регионе после стольких лет противостояния. Ситуацию на территории границы Карабаха разрешить без российского участия нельзя, отметил Путин. По словам главы государства, причиной этого являются карты о границах, которые находятся в Генштабе России.

Соответствующее заявление российский лидер сделал во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», проходящего в этом году в Сочи с 18 по 21 октября.