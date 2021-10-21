Путин объяснил, почему не оценивает свою роль в истории

Президент России Владимир Путин заявил, что не думает о своей роли в истории, поскольку такие мысли могут мешать принятию решений.

Российский лидер выступил на Международном дискуссионном клубе «Валдай». Он рассказал, что не думает о своей исторической роли.

«Как только начнешь об этом задумываться - нужно заканчивать работу, потому что это начинает мешать принимать решения. Говорю абсолютно искренне», — подчеркнул глава государства.

Путин также высказался о своих достижениях на посту президента. По его словам, раньше в России за чертой бедности находились около 40 миллионов человек, сейчас — 19-20 миллионов. Это весомый результат, подчеркнул он.