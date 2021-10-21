Путин заявил о необходимости контртеррористического сотрудничества России и США

Президент России Владимир Путин заявил, что контртеррористическое сотрудничество России и США не только возможно и желательно, но и необходимо. Об этом глава государства высказался во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, российские и американские спецслужбы ведут сотрудничество, но оно могло бы быть более глубоким. Президент России заявил, что Москва благодарна Вашингтону за сведения, которые помогли предотвратить теракты на территории страны.

Российский лидер подчеркнул, что при владении информацией, представляющей интерес для США, власти страны сделают все для своевременной ее передачи американским коллегам. Путин выразил сожаление, что эта общая угроза не становится сегодня менее опасной. Президент России отметил, что терроризм является глобальной проблемой, решать которую нужно путем объединения усилий.