Солист группы «Ляпис Трубецкой» избил вышедшего на сцену фаната

Музыкант Сергей Михалок напал на поклонника во время концерта в Полтаве. Фронтмен группы «Ляпис Трубецкой» пытался выместить агрессию и на втором фанате, однако его остановили.

Группа выступила с большим концертом в городе Полтава, мероприятие закончилось дракой. По кадрам видеозаписи видно, что инициатором драки стал Сергей Михалок, решивший выяснить отношения с неизвестным поклонником. После разговорной брани солист пригласил фаната на сцену, после чего нанес ему сильный удар, отправив мужчину в нокдаун.

Выяснилось, что фанат группы сильно ударился головой. Музыканта этот факт не остановил, и он попытался подраться с еще одним зрителем. Из зала послышались недовольные крики, фронтмен упорно хотел продолжить драку, однако охрана успела остановить его.