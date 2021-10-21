Итальянский певец Максоло заявил, что Конор Макгрегор должен сидеть в тюрьме

Экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору предъявили обвинение в избиении итальянского диджея Франческо Факинетти. Об этом сообщает MMA Fighting. По данным источника, 19 октября музыкант через своего адвоката выдвинул официальное обвинение.

Невольный свидетель случившегося, итальянский певец Бенджи Максоло рассказал СМИ о подробностях столкновения боксера и диджея. По словам Максоло, случившееся нанесло психологическую травму всем присутствующим. Инцидент произошел на вечеринке в Риме. Все шло хорошо до момента, пока жене певца не захотелось пойти спать. Конор настаивал на продолжении вечера, в разговор вмешался диджей Факкинетти. Затем последовал беспричинный удар от Макгрегора. Франческо Факкинетти отлетел, получив удар в губу. Охранники боксера остановили его от дальнейший действий.

Певец Максоло подчеркнул, что такие люди, как Конор Макгрегор, должны сидеть в тюрьме, поскольку они потенциально опасны для общества.

«Он разбил лицо Франческо, было много крови. Мы просто убежали через запасной выход. Я на стороне Франческо, и если мне нужно будет явиться в суд для дачи показаний, я это сделаю», — утверждает Бенджи Максоло.

По мнению певца, Макгрегор должен понести справедливое наказание за свой поступок, пишет Il Fatto Quotidiano.