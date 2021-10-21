Профессор МГИМО Данилов рассказал о возможных последствиях спора между Польшей и ЕС

Законодательный спор между Варшавой и Брюсселем может перетечь в юридическое поле в случае, если странам не удастся договориться политическими методами. Это спровоцирует определенные сложности для обеих сторон, считает профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

ЕС недоволен решением польского Конституционного суда, признавшего конституцию страны приоритетнее законодательства Евросоюза. По линии ЕК Польше пригрозили штрафом.

Данилов заявляет, что если спор носит все же правовой характер, а не политический, то он должен решаться исключительно правовыми методами, то есть, обращением в Европейский суд.

«Если не удастся найти компромиссное решение на политическом уровне, нужно будет включать правовые механизмы. И тогда, если в правовом поле ЕС будет признано, что Польша выходит за правовые рамки ЕС, речь пойдет о мерах со стороны ЕС, которые нужно будет принимать», — сообщает эксперт в разговоре с изданием PolitOnline.

В качестве мер, считает эксперт, может примениться лишение Польши дотаций и кредитов. В подобном случае Варшава будет вынуждена принимать решение по выходу из ситуации. Отменить свои санкционные решения Польша не сможет, тогда перед страной встанет резонный вопрос о целесообразности пребывания в Европейском союзе. Но последний готов предпринять множество усилий, чтобы убедить это государство отказаться от подобного решения. Хотя и сама Польша, по мнению Данилова, неохотно рассматривает вариант с выходом из ЕС.