Нынешний разрыв Российской Федерации и Североатлантического альянса полностью лежит на совести НАТО. Альянс первым совершил недружественный шаг, когда распорядился выслать российских дипломатов под предлогом якобы осуществляемой дипломатами шпионской деятельности, заявил политолог Яков Кедми.

Соответствующую ситуацию израильский эксперт описал старым одесским выражением: «Вы Беню знаете?». По мнению Кедми, российских сотрудников миссии не ловили на попытке похитить секретные сведения или завербовать высокопоставленного западного военного. В этой ситуации речь идет об упреке, который ничем не подтвержден, передает издание «Народные новости».

Политолог отметил, что когда Российская Федерация в ответ приостановила деятельность миссии Североатлантического альянса в Москве, в организации почему-то серьезно оскорбились. Вместе с тем реакция была абсолютно оправданная и закономерная, подчеркнул эксперт.

«Россия "оскорбила" их лучшие чувства, сказав, что, если вы не знаете, что такое вежливое общение, нормальные деловые отношения, тогда, как говорят в Одессе: "Вы Беню знаете? Идите к его маме". И они обиделись», — добавил Кедми.

Помимо этого, израильский политолог рассказал, что в поддержании постоянного контакта больше заинтересован Альянс, чем российская сторона. Москве, которая и так смотрит на НАТО «через прицел, от разрыва ни холодно ни жарко», заключил эксперт.