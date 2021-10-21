Путин: Россия движется в сторону исключения «Талибана» из числа террористов

Президент Владимир Путин не стал исключать, что в ближайшем будущем движение «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в России) могут исключить из списка террористов. Соответствующее решение будут принимать на уровне ООН.

Талибов смогут исключить из списка террористов в зависимости от их действий в Афганистане, где участники движения захватили власть.

«Россия будет принимать решение об исключении талибов, <...> думаем, что мы движемся в этом ключе», — заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства также затронул ряд других важных тем. Он высказался по поводу энергетического кризиса в Европе и попытках ряда стран притеснить суверенитет России в Арктике.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации