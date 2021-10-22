Пушков: польская внешняя политика выстроена на эмоциях, гордыне и синдроме жертвы

Длительная и упорная битва Польши против поставок в Европу российского газа оказалась бессмысленной тратой сил и возможностей, так как Варшава это противостояние проиграла по всем статьям.

Об этом в личном Telegram-канале написал российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя продолжающийся в Европе энергетический кризис в ходе которого цена на газ на спотовых рынках поднялась в несколько раз, превысив рекордный уровень в тысячу долларов за тысячу кубометров. Европейские политики и эксперты при этом призывают Россию увеличить поставки газа европейским потребителям сверх объемов, предусмотренных долгосрочными контрактами, чтобы Европа в преддверии зимы смогла сделать запасы топлива в своих подземных хранилищах.

«Варшава, судя по всему, проиграла по всем статьям. Ее длительная и упорная битва против поставок в Европу российского газа оказалась бессмысленной тратой сил и возможностей. В итоге одинокая Варшава возмущается, безуспешно обвиняет в газовом кризисе Россию и даже пытается поддеть Германию, но выходит у нее жалко, мстительно — и снова бессмысленно», — пишет Пушков.

Европа, по словам сенатора, уже поняла, что что энергетически ей не выжить без российского газа, надеясь лишь на возобновляемые источники энергии и американских поставщиков сжиженного природного газа, оказавшихся непостоянными «как биржевой флюгер».

«Но такова польская внешняя политика: на первом плане всегда эмоции, на втором — гордыня, на третьем — синдром жертвы, а расчет и здравый смысл даже в пятерку главных признаков не входят. Какова политика — таков и результат», — добавил Пушков.

Напомним, ранее стало известно, что глава польского Министерства климата и окружающей среду Михал Куртыка обратился в Еврокомиссию с призывом организовать разбирательство в отношении российского поставщика газа компании «Газпром», которая, по мнению Варшавы, несет ответственность за дефицит газа в Европе осенью 2021 года.

При этом ранее Международное энергетическое агентство уже предоставило отчет, в котором признается, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам, поставляя европейским потребителям оговоренные объемы газа по докризисным ценам.