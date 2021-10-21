Путин готов помочь в расследовании взрыва в ливанском порту

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать помощь в расследовании взрыва в порту Бейрута, если это будет в силах страны. Он пообещал навести справки о наличии космических снимков с момента происшествия.

Путин участвует в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В рамках мероприятия он прокомментировал вопрос помощи Ливану в расследовании взрыва в порту.

«Если мы можем помочь в расследовании, честно говоря, я не очень понимаю, как могут помочь какие-то снимки космические. Есть ли они у нас, то я обещаю вам, то, конечно, я наведу справки, если это есть у нас, и мы способны оказать содействие в расследовании, конечно, мы это сделаем», — подчеркнул Путин.

Российский лидер пообещал обсудить вопрос взрыва с компетентными и ответственными коллегами, которые могут обладать необходимой информацией.

В ходе заседания Владимир Путин отреагировал на попытки ряда стран ограничить суверенитет России в Арктике. Он процитировал сказку про волка и лису.