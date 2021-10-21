Путин сравнил покушение стран ЕС на суверенитет России в Арктике со сказкой про лису и волка

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал покушение государств Евросоюза на суверенитет России в Арктике сказкой про лису и волка.

Такое сравнение глава государства провел в преддверии сложной зимы и рассказал европейцам русскую сказку про волка и лису. Об этом он заявил во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Мерзни, мерзни, волчий хвост», — напомнил Путин цитату из сказки.

Также он подчеркнул, что попытки ряда государств ограничить суверенитет России в Арктике являются покушением. Если они попробуют это сделать, то получится аналогичная сюжету сказки ситуация, подытожил лидер страны.