Ведущий Норкин рассказал новую шутку про COVID-19, в которой стал «куриной грудкой»

Анекдот на вновь ставшую актуальной тему коронавируса в России прозвучал в эфире программы «Место встречи» на НТВ. Телеведущий Андрей Норкин озвучил шутку про необходимость QR-кодов в нынешнее время.

В студии программы обсуждалось введение правительством государства нерабочей недели для россиян в начале ноября. По словам телеведущего, с ростом заболеваемости коронавирусом шутки про QR-коды стали снова набирать обороты.

«Пришел вчера в ресторан, показал им свой QR-код, они просканировали и сказали, что, согласно моему QR-коду, я – куриная грудка за 270, 90, и выгнали. Шутки шутками, а без каких-то новых антиковидных мер безопасности мы, наверно, уже не обойдемся», — рассказал Норкин.

Также он подчеркнул, что полностью поддерживает новые ограничения, которые ввело правительство, особенно, учитывая удручающую статистику по COVID-19 в последние дни. Норкин напомнил гостям студии об опыте в советское время, когда у населения не спрашивали согласия на проведение обязательных прививок в ответ на возмущение политолога Виктора Олевича, который оспаривал целесообразность вакцинации граждан.

Ранее Норкин объяснил зрителям «Места встречи» проблему неуплаты налогов в стране анекдотом про денежные поощрения в еврейской семье. Журналист отметил, что сейчас в России есть хитрые и достаточно умные люди, которые очень неплохо зарабатывают, однако не хотят выглядеть «публичными ВИПами».