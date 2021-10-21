Александр Кокорин вновь не сыграет за итальянскую «Фиорентину»

Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит матч девятого тура чемпионата Италии с «Кальяри».

Российский форвард Александр Кокорин вновь останется вне заявки «Фиорентины» на игру чемпионата Италии. Об этом информирует Fiorentina Uno. Источник утверждает, что Кокорин не сыграет против «Кальяри» из-за перенапряжения мышц. До этого форвард пропустил матч восьмого тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Венецией».

Кокорин перешел в клуб из Флоренции в январе этого года. Экс-нападающий сборной России, принимавший участие в двух чемпионатах Европы, подписал контракт до конца сезона-2023/24. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего форварда в 3,5 миллиона евро.