Германия может нарастить присутствие в России по американскому шаблону

Берлин планирует увеличить свое влияние в РФ по аналогии с Соединенными Штатами. Политическая активность немецких фондов попала в поле зрения Москвы лишь недавно, что дает Берлину преимущество.

В сентябре МИД Германии опубликовал новую программу, предполагающую наращивание сотрудничества с гражданскими структурами иностранных государств. Предполагаемые действия ФРГ распространяются и на Россию. В рамках концепции Берлин рассчитывает усилить денежные вливания в СМИ ради противодействия «дезинформации». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Вашингтон активно применяет в России схемы по вмешательству во внутренние дела государства через поддержку СМИ и НКО. Некоторых журналистов обучал Стэнфордский университет, а позже предоставлял им финансовую поддержку. Часть стипендиатов позже признали иноагентами в России.

Берлин может действовать аналогично Соединенным Штатам. Германия выходит в лидеры по объемам финансовых вливаний в российские СМИ и НКО. Особенное внимание ФРГ уделяет работе с регионами, что в перспективе может быть опасным.

Ранее стало известно об увеличении суммы поддержки в программе МИД Германии до 1,7 миллиона рублей. Прежде немецкая сторона выделяла на сотрудничество с гражданскими организациями около 900 тысяч рублей.