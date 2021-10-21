ВЦИОМ заявил, что половина россиян поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения продемонстрировал, что половина жителей страны одобряет новые антиковидные меры.

Согласно исследованию, обязательную вакцинацию для медицинского персонала поддерживают 64% граждан, для сотрудников отдельных сфер — 55% опрошенных, а для представителей госорганизаций и федеральных органов исполнительной власти — 68%.

Также большинство россиян считает правильным введение QR-кодов для посещения общественных мест и массовых мероприятий. Так, данное решение одобряет 56% опрошенных, а среди вакцинированных — 74%. Кроме того, 64% граждан не против, чтобы авиабилеты для поездок по России и в другие страны продавались только при наличии специального кода.

Напомним, вакцинация является одним из самых эффективных способов борьбы с коронавирусной инфекцией. Пройти данную процедуру в России можно бесплатно.