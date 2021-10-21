Путин объявил о готовности России начать поставки газа по «Северному потоку — 2»

Россия готова начать поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» на следующий день после того, как европейский регулятор выдаст соответствующее разрешение, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Увеличение поставок газа в Европу возможно — если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку по «Северному потоку 2» - Россия на следующий день начнет поставку 17,5 млрд кубов», — заявил глава государства в ходе своего выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Президент отметил, что поставки «голубого топлива» через «Северный поток — 2» в 5,6 раза экологичнее, чем при транзите его через украинскую территорию.

Ранее Владимир Путин поздравил журналиста Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира.