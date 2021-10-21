Путин сравнил цели НАТО и российско-китайского сотрудничества

Сотрудничество Москвы и Пекина не предполагает создание какого-либо военного блока. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

В отличие от НАТО Россия и Китай не создают военного блока, отметил глава государства. У Москвы и Пекина нет таких целей, поскольку они сотрудничают в интересах друг друга, подчеркнул Путин.

«Россия дружит с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга», — сказал президент.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин встретится с участниками «Валдайского клуба» в очном формате, но с соблюдением определенных коронавирусных ограничений.