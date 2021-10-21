Леонков: новейшие решения для Су-57 оставят позади американских конкурентов

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 благодаря «второму пилоту» и сферической радиолокационной станции оставил далеко позади ближайших конкурентов американского производства.

Об этом в беседе с ТАСС заявил редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, по словам которого российский Су-57 опережает американские истребители пятого поколения по роботизации, системам вооружения, системам радиолокационного наблюдения и комплексам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Так Леонков прокомментировал заявления западной прессы о том, что российские новейшие самолеты якобы отстают от американских F-35 и F-22.

«По количеству и разнообразию вооружений Су-57 уже сейчас их опережает. А новейшие решения, такие, как «второй пилот» — система, которая облегчает управление и ведение боевых действий, сферическая радиолокационная станция, которая видит все вокруг самолета и современные комплексы радиоэлектронной борьбы, присутствующие в Су-57, оставляют американского конкурента далеко позади», — заявил военный эксперт.

Соединенные Штаты Америки, отметил Леонков, определяя критерии принадлежности самолета к пятому поколению, обращают особое внимание на такие свойства, как малозаметность в инфракрасном диапазоне, форсаж на высокой скорости, взлет с короткой дистанции, маневренность, многофункциональность, сетецентричность и передовая авионика.

Долгое время США считали, что только самолеты F-22 и F-35 могут быть причислены к пятому поколению истребителей, но как выяснилось, эти самолеты не являются малозаметными, а значит они могут быть сбиты, подчеркнул Леонков.

«Запад хотел бы видеть отставание (России). Но никакого отставания нет. Есть очевидный прогресс России как по двухдвигательным машинам, так и по однодвигательным», — заключил военный эксперт.

Напомним, многофункциональный российский истребитель пятого поколения С-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, надводных и наземных целей. Истребитель развивает сверхзвуковую крейсерскую скорость, оснащен внутрифюзеляжным вооружением, новейшим комплексом бортового оборудования, а также имеет радиопоглощающее покрытие. Первый Су-57 поступил в Военно-космические силы России в 2020 году, к концу 2024 года их число в ВКС, согласно плану Минобороны, достигнет 22 штук, а к 2028 году – 76.